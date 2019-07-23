Колобков поздравил сборную России по фехтованию с победой в медальном зачёте на ЧМ
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«Мне особо приятно поздравить с победой в общекомандном зачёте на чемпионате мира наших фехтовальщиков», — приводит слова министра пресс-служба ведомства.
Он отметил, что успех на мировом первенстве в год, предшествующий Олимпиаде, является особенно важным. По его словам, это будет дополнительным стимулом для борьбы за олимпийские лицензии.
«Конкуренция, как показал этот чемпионат мира, очень высокая. Верю в наших спортсменов и тренеров, желаю им только побед», — добавил Колобков.
На счету россиян три золотые награды, три серебряные и одна бронзовая.
Второе место в зачёте заняли представители Франции (2-3-0), а замкнули тройку спортсмены из Южной Кореи (2-0-2).
Ранее женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золото ЧМ.