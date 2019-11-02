Тищенко впервые защитил интерконтинентальный титул WBO, победив Акбербаева
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Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде — 36-летний казахстанский боксёр отказался от продолжения боя.
Таким образом, 28-летний россиянин провёл первую успешную защиту титула, завоёванного летом 2019 года. Теперь в его послужном списке шесть побед и ни одного поражения.
Для Акбербаева это поражение стало первым в карьере при 20 победах.
Ранее сообщалось, что Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом.