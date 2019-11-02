Гол Месси не спас «Барселону» от поражения в матче Примеры с «Леванте»

Каталонская «Барселона» потерпела поражение от валенсийского «Леванте» в матче 12-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Сьюдад де Валенсия», завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

«Барселона» забила первой. На 38-й минуте пенальти реализовал Лионель Месси — этот гол стал 500-м забитым левой ногой.

Победу «Леванте» принесли голы Хосе Кампаньи, Борхи Майораля и Неманьи Радои, поразивших ворота гостей в течение семи минут — на 61-й, 63-й и 68-й.

В другом матче игрового дня «Валенсия» на выезде обыграла «Эспаньол» со счётом 2:1. Российский хавбек Денис Черышев результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» ведёт переговоры по 17-летнему бразильскому футболисту.