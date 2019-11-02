СМИ: «Атлетико» ведёт переговоры по 17-летнему бразильскому футболисту
- Celso Pupo/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
Как сообщает AS, «Атлетико» вступил в переговоры с «Фламенго» о переходе 17-летнего полузащитника Райньера. Сумма отступных в контракте бразильца составляет €62 млн. «Атлетико» надеется сбить цену.
В текущем сезоне Райнер провёл восемь матчей в бразильской Серии А, забил три гола и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в 11-м туре Примеры.