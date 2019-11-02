СМИ: «Атлетико» ведёт переговоры по 17-летнему бразильскому футболисту

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Мадридский «Атлетико» претендует на приобретение 17-летнего футболиста «Фламенго» Райньера Жезуса.
СМИ: «Атлетико» ведёт переговоры по 17-летнему бразильскому футболисту
  • Celso Pupo/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает AS, «Атлетико» вступил в переговоры с «Фламенго» о переходе 17-летнего полузащитника Райньера. Сумма отступных в контракте бразильца составляет €62 млн. «Атлетико» надеется сбить цену.

В текущем сезоне Райнер провёл восемь матчей в бразильской Серии А, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» сыграл вничью с «Алавесом» в 11-м туре Примеры.

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