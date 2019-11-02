Комментатор Метревели раскрыл секрет профессионального долголетия

Известный спортивный комментатор Александр Метревели, которому 2 ноября исполнилось 75 лет, раскрыл секрет профессионального долголетия.

«Я много времени провожу сейчас дома, в Тбилиси, помогаю местной федерации тенниса. Спорт в Грузии сейчас интересно развивается. Ещё люблю в свободное время заниматься садом, это мне поднимает настроение. Продолжу работать комментатором, пока меня будут терпеть! Приятно, что у меня что-то получается. А вдохновляет, конечно, бесконечная любовь к спорту. И к теннису», — рассказал журналист в интервью RT.

Метревели является бывшей девятой ракеткой мира и финалистом Уимблдона 1973 года.

Ранее Метревели оценил перспективы Марата Сафина в качестве телекомментатора.