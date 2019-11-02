Метревели оценил перспективы Сафина в качестве телекомментатора

Известный российский журналист Александр Метревели поделился мнением по поводу комментаторских перспектив экс-первой ракетки мира Марата Сафина.

«Не слышал репортажа Марата, так как работал сам. Но я знаю, что он профи, да и язык у него подвешен. В теннисе он разбирается прекрасно и, если поработает над собой, всё у него получится», — заявил Метревели в интервью RT.

Кроме того, он назвал самую большую проблему молодого поколения тележурналистов.

«Самая страшная болезнь комментаторов — штампы. Я всё время об этом задумываюсь и стараюсь их избегать. Да и в целом, когда идёт матч, говорить уже не нужно. Даже мы с Дмитриевой лучше самой игры не скажем — зрителям нужно просто смотреть и переваривать. А молодые стараются как можно больше говорить», — заключил комментатор.

Ранее Метревели рассказал о своём опыте работы на футбольном матче.