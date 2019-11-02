Метревели рассказал об опыте комментирования футбольного матча

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Известный теннисный комментатор Александр Метревели, бывшая девятая ракетка мира, рассказал об опыте работы на футбольном матче.
Метревели рассказал об опыте комментирования футбольного матча
  • Pixabay

«Не очень люблю это вспоминать. Василий Уткин предложил попробовать, я попробовал. Он-то всё знает, крутился-вертелся, а я даже игроков знаю плохо, толком ничего не мог сказать. Неудачный был опыт», — рассказал журналист в интервью RT.

Кроме того, он пояснил, почему его не привлекает работа на других видах спорта, кроме тенниса.

«Коллега Анна Дмитриева хотела, чтобы я попробовал вести репортажи с Олимпиады, но особого желания у меня тоже не было. Всё-таки хочется заниматься тем, в чём по-настоящему хорошо разбираешься», — добавил Метревели.

Ранее Метревели поделился мнением по поводу отношения теннисистов к выступлениям за сборную.

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