Метревели рассказал об опыте комментирования футбольного матча

Известный теннисный комментатор Александр Метревели, бывшая девятая ракетка мира, рассказал об опыте работы на футбольном матче.

«Не очень люблю это вспоминать. Василий Уткин предложил попробовать, я попробовал. Он-то всё знает, крутился-вертелся, а я даже игроков знаю плохо, толком ничего не мог сказать. Неудачный был опыт», — рассказал журналист в интервью RT.

Кроме того, он пояснил, почему его не привлекает работа на других видах спорта, кроме тенниса.

«Коллега Анна Дмитриева хотела, чтобы я попробовал вести репортажи с Олимпиады, но особого желания у меня тоже не было. Всё-таки хочется заниматься тем, в чём по-настоящему хорошо разбираешься», — добавил Метревели.

Ранее Метревели поделился мнением по поводу отношения теннисистов к выступлениям за сборную.