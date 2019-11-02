Экс-теннисист Метревели: отношение к матчам за сборную поменялось

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Бывшая девятая ракетка мира, известный комментатор Александр Метревели поделился мнением по поводу отношения современных теннисистов к выступлениям за сборную.
Экс-теннисист Метревели: отношение к матчам за сборную поменялось
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Для нас это были самые важные матчи. Теннис — это индивидуальный вид спорта, и в моих играх всё зависело только от меня. Но национальная команда — это слишком большая ответственность. Мы долго готовились к этим играм и выступали на них хорошо. Сейчас отношение к этому поменялось», — заявил журналист в интервью RT.

В то же время он подчеркнул, что некоторые спортсмены по-прежнему ответственно относятся к матчам за национальную команду.

«Я вижу, что в общем сейчас настрой у ребят хороший, хотя всё равно некоторые отказываются выступать за сборную. По самым разным причинам — и объективным, и субъективным», — добавил он.

Метревели занимает четвёртое место в истории тенниса по числу матчей за сборную в Кубке Дэвиса. На его счету 105 встреч.

Ранее стало известно, что теннисистка Элина Свитолина вышла в финал Итогового турнира WTA.

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