В «Чертаново» отреагировали на слова Уткина по поводу финансов клуба

Директор московской футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал слова известного журналиста и блогера Василия Уткина по поводу денег с трансферов полузащитников Максима Глушенкова, Наиля Умярова и Антона Зиньковского.

«Это всё чушь собачья, все деньги поступили на счёт школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС», — цитирует директора академии Sport24.

По его мнению, слова о финансовых несостыковках являются акцией против клуба «Чертаново».

«Наша система направлена на подготовку молодых российских футболистов, а не на покупку легионеров. И то, что мы с таким маленьким бюджетом играем в ФНЛ, возможно, кого-то злит», — сказал Ларин.

Ранее Уткин рассказал о финансовых несостыковках в ФК «Чертаново».