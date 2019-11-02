В «Чертаново» отреагировали на слова Уткина по поводу финансов клуба
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«Это всё чушь собачья, все деньги поступили на счёт школы и были потрачены в соответствии с уставом учреждения. Соответствующие документы есть и у нас, и в РФС», — цитирует директора академии Sport24.
По его мнению, слова о финансовых несостыковках являются акцией против клуба «Чертаново».
«Наша система направлена на подготовку молодых российских футболистов, а не на покупку легионеров. И то, что мы с таким маленьким бюджетом играем в ФНЛ, возможно, кого-то злит», — сказал Ларин.
Ранее Уткин рассказал о финансовых несостыковках в ФК «Чертаново».