Уткин рассказал о финансовых несостыковках в ФК «Чертаново»

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Известный журналист и блогер Василий Уткин опубликовал график сведений о финансах в футбольном клубе «Чертаново», указав на несостыковки в нём.
Уткин рассказал о финансовых несостыковках в ФК «Чертаново»
  • РИА Новости

«Знаете, что это? Это сведения о финансах «Чертаново» за 2018 год, открыто опубликованные на сайте РПЛ в ряду аналогичных отчётов других клубов. Посмотрите на верхний кружок. В нём нет доходов от коммерческой деятельности», — написал журналист в своём Telegram-канале, прикрепив график.

При этом он отметил, что в минувшем сезоне клуб продал Наиля Умярова, Максима Глушенкова и Антона Зиньковского, но трансферы первых двух были связаны с проблемами в бюджете «Чертаново». По словам Уткина, у клуба нет денег, но он и не может заниматься коммерческой деятельностью по закону, так как является государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением (ГБНОУ).

«Деньги от продажи игроков и не могут оказаться в бюджете ФК «Чертаново». По закону. Где же деньги? Очень интересный вопрос», — заключил Уткин.

Ранее Уткин высказался о дубле нападающего «Спартака» Джордана Ларссона в матче с «Ростовом».

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