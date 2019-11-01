Уткин высказался о дубле Ларссона в матче с «Ростовом»

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Известный журналист и блогер Василий Уткин считает, что дубль нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в матче 1/8 финала Кубка России с «Ростовом» по футболу связан не только с голевым чутьём игрока.
Уткин высказался о дубле Ларссона в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Джордан — дубль во второй игре… Меня больше впечатляет, как прицельно он кладёт мяч под штангу. Про чутьё — если это нужно, возьмите играть в нападение мою собаку», — написал журналист в своём Telegram-канале.

Он отметил, что в эпизоде со вторым голом неудачно сыграл вратарь гостей Сергей Песьяков, который отбил перед собой мяч после удара Зелимхана Бакаева.

«Не случись этого, то будь у Ларссона чутьё — хоть в Тоскане трюфели ищи, ничего бы просто не было», — добавил Уткин.

«Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России, в котором встретится с ЦСКА.

Ранее Уткин прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом».

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