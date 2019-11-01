Уткин: круто, что «Спартак» пропустил в матче с «Ростовом»

Короткая ссылка
Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал победу московского «Спартака» над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.
Уткин: круто, что «Спартак» пропустил в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Во всех отношениях круто, что «Спартак» всё-таки пропустил, потому что если бы сейчас начали отсчёт сухой серии обороны под руководством Тедеско (а охотники бы нашлись), стало бы откровенно противно. Но фобия улетучилась, и игра оставила впечатление почти во все стороны приятное», — написал журналист в своём Telegram-канале.

По его мнению, наставник «Ростова» Валерий Карпин чрезмерно увлёкся при выборе стартового состава, так как из основы игроком практически не было. Уткин также отметил, что жёлто-синие практически совсем не атаковали, что рано или поздно должно было привести к голу «Спартака».

«Уверенности «Спартак» точно добирает такими матчами. А игра в атаке и не может сейчас выглядеть сложно и эффективно устроенной. «Ростов» расставил приоритеты, акцентировав всё внимание на чемпионате», — говорится в тексте Уткина.

«Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России, в котором встретится с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что сформированы все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить