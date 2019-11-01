Уткин: круто, что «Спартак» пропустил в матче с «Ростовом»

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал победу московского «Спартака» над «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Во всех отношениях круто, что «Спартак» всё-таки пропустил, потому что если бы сейчас начали отсчёт сухой серии обороны под руководством Тедеско (а охотники бы нашлись), стало бы откровенно противно. Но фобия улетучилась, и игра оставила впечатление почти во все стороны приятное», — написал журналист в своём Telegram-канале.

По его мнению, наставник «Ростова» Валерий Карпин чрезмерно увлёкся при выборе стартового состава, так как из основы игроком практически не было. Уткин также отметил, что жёлто-синие практически совсем не атаковали, что рано или поздно должно было привести к голу «Спартака».

«Уверенности «Спартак» точно добирает такими матчами. А игра в атаке и не может сейчас выглядеть сложно и эффективно устроенной. «Ростов» расставил приоритеты, акцентировав всё внимание на чемпионате», — говорится в тексте Уткина.

«Спартак» обыграл «Ростов» со счётом 2:1 и вышел в четвертьфинал Кубка России, в котором встретится с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что сформированы все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу.