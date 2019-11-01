Сформированы все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу

По результатам заключительных поединков стадии 1/8 финала Кубка России по футболу, которые состоялись в четверг, 31 октября, были сформированы все четвертьфинальные пары турнира.

На следующей стадии Кубка России по футболу, матчи которой запланированы на 4 марта 2020 года, между собой сыграют:

«Химки» — «Торпедо»;

«Шинник» — «Урал»;

ЦСКА — «Спартак»;

«Зенит» — «Ахмат».

Победитель предыдущего розыгрыша Кубка России, московский «Локомотив», борьбу за трофей прекратил ещё на стадии 1/16 финала, проиграв калининградской «Балтике» в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Ростовом» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.