Сформированы все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу
- @fcsm_official
На следующей стадии Кубка России по футболу, матчи которой запланированы на 4 марта 2020 года, между собой сыграют:
- «Химки» — «Торпедо»;
- «Шинник» — «Урал»;
- ЦСКА — «Спартак»;
- «Зенит» — «Ахмат».
Победитель предыдущего розыгрыша Кубка России, московский «Локомотив», борьбу за трофей прекратил ещё на стадии 1/16 финала, проиграв калининградской «Балтике» в серии пенальти.
Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Ростовом» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.