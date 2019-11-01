Сформированы все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу

Короткая ссылка
По результатам заключительных поединков стадии 1/8 финала Кубка России по футболу, которые состоялись в четверг, 31 октября, были сформированы все четвертьфинальные пары турнира.
Сформированы все четвертьфинальные пары Кубка России по футболу
  • @fcsm_official
  • Twitter

На следующей стадии Кубка России по футболу, матчи которой запланированы на 4 марта 2020 года, между собой сыграют:

  • «Химки» — «Торпедо»;
  • «Шинник» — «Урал»;
  • ЦСКА — «Спартак»;
  • «Зенит» — «Ахмат».

Победитель предыдущего розыгрыша Кубка России, московский «Локомотив», борьбу за трофей прекратил ещё на стадии 1/16 финала, проиграв калининградской «Балтике» в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал победу над «Ростовом» и вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить