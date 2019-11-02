Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал самый важный отдел в футбольном клубе

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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о самом важном отделе в футбольном клубе.
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал самый важный отдел в футбольном клубе
  • © Darren Staples via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Самый важный отдел в клубе — скаутский. Он гораздо важнее тренера или футболистов. Когда Чики Бегиристайн (спортивный директор «Манчестер Сити». — RT) и другие делают хороший выбор, 80% работы уже выполнено», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

Он также отметил, что если скауты терпят неудачу, то приходится тратить много сил и времени на исправление ситуации.

После десяти туров Английской премьер-лиги «Сити» располагается на втором месте, набрав 22 очка.

Ранее Гвардиола поддержал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в желании уменьшить количество турниров.

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