Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал самый важный отдел в футбольном клубе

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о самом важном отделе в футбольном клубе.

«Самый важный отдел в клубе — скаутский. Он гораздо важнее тренера или футболистов. Когда Чики Бегиристайн (спортивный директор «Манчестер Сити». — RT) и другие делают хороший выбор, 80% работы уже выполнено», — цитирует Гвардиолу The Guardian.

Он также отметил, что если скауты терпят неудачу, то приходится тратить много сил и времени на исправление ситуации.

После десяти туров Английской премьер-лиги «Сити» располагается на втором месте, набрав 22 очка.

Ранее Гвардиола поддержал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в желании уменьшить количество турниров.