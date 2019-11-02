Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола назвал самый важный отдел в футбольном клубе
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«Самый важный отдел в клубе — скаутский. Он гораздо важнее тренера или футболистов. Когда Чики Бегиристайн (спортивный директор «Манчестер Сити». — RT) и другие делают хороший выбор, 80% работы уже выполнено», — цитирует Гвардиолу The Guardian.
Он также отметил, что если скауты терпят неудачу, то приходится тратить много сил и времени на исправление ситуации.
После десяти туров Английской премьер-лиги «Сити» располагается на втором месте, набрав 22 очка.
Ранее Гвардиола поддержал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в желании уменьшить количество турниров.