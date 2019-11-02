Гендлин считает, что Ковалёв проиграет Альваресу при равном бое

Комментатор Владимир Гендлин оценил шансы чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе россиянина Сергея Ковалёва и мексиканца Сауля Альвареса.

«Если Ковалёв будет сильнее все 12 раундов, тогда выиграет. Такого наглого грабежа уже не допустят. Слишком большие имена. А если бой будет равным, Ковалёву победы не видать», — цитирует Гендлина «Советский спорт».

При этом он отметил, что Ковалёву не стоит тратить все силы на нокаут Альвареса, так как с таким соперником это вряд ли получится.

«Это зачеркнёт всю дальнейшую карьеру Сергея. Он же ещё собирается её продолжать. Ни в коем случае нельзя так выкладываться, а охотиться за противником — надо. Это единственный способ выиграть бой», — добавил Гендлин.

Поединок Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса состоится 2 ноября в Лас-Вегасе.

Ранее боксёр Алексей Папин назвал бой с Альваресом поединком всей жизни для Ковалёва.