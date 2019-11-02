Папин назвал бой с Альваресом поединком всей жизни для Ковалёва

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Российский боксёр Алексей Папин, выступающий в первом тяжёлом весе, поделился ожиданиями от встречи чемпиона мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва и экс-обладателя четырёх титулов в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.
Папин назвал бой с Альваресом поединком всей жизни для Ковалёва
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

«У нокаутёра всегда есть шанс победить, тем более когда речь идёт о Сергее Ковалёве. Это высококлассный боксёр. Мне кажется, он и до боя заслуживал звания величайшего боксёра России. Сергей выделяется на фоне многих российских боксёров. Но не нужно забывать и о таких чемпионах, как Денис Лебедев и Александр Поветкин. Сергей способен преодолеть проблемы с выносливостью и стал лучше соблюдать режим. Недавно он запустил прямой эфир в Instagram, где рассказывал, что стал более дисциплинированным и придерживается режима. Он понимает, что, возможно, это поединок всей его жизни. Это бой, от которого зависит его будущее», — цитирует Папина «Чемпионат».

Поединок Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса состоится в ночь с 2 на 3 ноября. Ориентировочное начало боя — 06:00 мск.

Ранее Бетербиев рассказал о прозвище Ковалёва.

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