Юные футболисты «Ростова» записали видеообращение к Карпину

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Воспитанники клубной академии «Ростова» признались, что хотели бы сфотографироваться с главным тренером основной команды Валерием Карпиным, однако наставник на матчах их не замечает.
Юные футболисты «Ростова» записали видеообращение к Карпину
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Нашему клубу почти 90 лет. Все знают главного тренера команды Валерия Карпина. Он, конечно, крутой мужичок, но, когда он мимо проходит, мы хотим с ним сфотографироваться, а он нас не замечает. Валерий Георгиевич, если вы увидите это видео, пожалуйста, поставьте лайк. «Ростов» — это сила», — говорится в обращении юных футболистов на канале «7-17» в YouTube.

Следующий домашний матч команда проведёт 9 ноября в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Соперником станет ФК «Тамбов».

Ранее Рейнгольд раскритиковал «Ростов» за матч со «Спартаком».

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