Юные футболисты «Ростова» записали видеообращение к Карпину
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- РИА Новости
«Нашему клубу почти 90 лет. Все знают главного тренера команды Валерия Карпина. Он, конечно, крутой мужичок, но, когда он мимо проходит, мы хотим с ним сфотографироваться, а он нас не замечает. Валерий Георгиевич, если вы увидите это видео, пожалуйста, поставьте лайк. «Ростов» — это сила», — говорится в обращении юных футболистов на канале «7-17» в YouTube.
Следующий домашний матч команда проведёт 9 ноября в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Соперником станет ФК «Тамбов».
Ранее Рейнгольд раскритиковал «Ростов» за матч со «Спартаком».