Юные футболисты «Ростова» записали видеообращение к Карпину

Воспитанники клубной академии «Ростова» признались, что хотели бы сфотографироваться с главным тренером основной команды Валерием Карпиным, однако наставник на матчах их не замечает.

«Нашему клубу почти 90 лет. Все знают главного тренера команды Валерия Карпина. Он, конечно, крутой мужичок, но, когда он мимо проходит, мы хотим с ним сфотографироваться, а он нас не замечает. Валерий Георгиевич, если вы увидите это видео, пожалуйста, поставьте лайк. «Ростов» — это сила», — говорится в обращении юных футболистов на канале «7-17» в YouTube.

Следующий домашний матч команда проведёт 9 ноября в рамках 16-го тура Российской премьер-лиги. Соперником станет ФК «Тамбов».

Ранее Рейнгольд раскритиковал «Ростов» за матч со «Спартаком».