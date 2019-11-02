Уорд заявил, что верит в победу Альвареса над Ковалёвым

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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд считает, что мексиканец Сауль Альварес победит действующего обладателя титула по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергея Ковалёва.
Уорд заявил, что верит в победу Альвареса над Ковалёвым
  • Сауль Альварес / Сергей Ковалёв
  • Gettyimages.ru

«Не видел сильной правой руки Ковалёва в бою с Ярдом. Я смотрел весь поединок. Видел хороший джеб стареющего боксёра. Он не был уверен в себе, как прежде. Он больше не Крушитель, теперь он Сергей Ковалёв. Это огромная разница. Тот парень ушёл, его уже давно нет. Впереди — бой Альвареса с Сергеем Ковалёвым. Всё ещё очень грозным и опасным соперником, но уже не тем, что был раньше. Думаю, первые шесть раундов боя будут очень интересными. Максимум в них для Альвареса — 3:3 по раундам или 2:4. Но в конечном итоге Канело сможет наносить удары по телу Ковалёву, а Сергей не умеет так работать по корпусу. Поставил бы на победу Альвареса в поздних раундах или даже решением судей», — цитирует Уорда BoxingScene.

Поединок Сергея Ковалёва и Сауля Альвареса состоится 2 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом.

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