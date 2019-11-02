Бразильский боец UFC заявил о желании получить российский паспорт

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Бразильский боец смешанных единоборств Джонни Уокер, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), признался, что хотел бы получить российское гражданство.
Бразильский боец UFC заявил о желании получить российский паспорт
  • © Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«У меня были мысли на эту тему. Если будет возможность, российский паспорт мне бы пригодился для дальнейших визитов в Россию, чтобы я смог жить здесь большее количество времени и подтягивать навыки в борьбе. Мне понравилось проводить здесь подготовку, меня устраивает еда и погода, и особенно местные девушки. Одни плюсы», — цитирует Уокера «Советский спорт».

Следующий поединок бразилец проведёт 2 ноября на турнире UFC 244 против Кори Андерсона.

Ранее сообщалось, что Макгрегор заявил, что хочет получить новый пояс UFC.

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