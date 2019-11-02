Макгрегор заявил, что хочет получить новый пояс UFC

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор отреагировал на презентацию нового неофициального пояса Абсолютного бойцовского чемпионата.
Макгрегор заявил, что хочет получить новый пояс UFC
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«Скажите им, что я хочу, чтобы этот пояс блестел. Теперь сделайте и для меня пояс «самого крутого ублюдка», — написал Макгрегор на своей странице в Twitter.

Новый неофициальный пояс UFC, названный BMF («Самому плохому ублюдку»), первые будет вручён на турнире UFC 244. Его получит победитель боя между Нейтом Диазом и Хорхе Масвидалем. Вручение нового трофея доверили бывшему рестлеру, а ныне известному голливудскому актёру Дуэйну Скале Джонсону.

Турнир UFC 244 пройдёт в ночь со 2 на 3 ноября в Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден».

Ранее тренер Макгрегора заявил о достижении договорённости по бою Конора с Серроне.

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