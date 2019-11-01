Тренер Макгрегора заявил о достижении договорённости по бою Конора с Серроне

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора сообщил о достижении договорённости относительно проведения боя его подопечного с американцем Дональдом Серроне.

«Как сказал Дана Уайт, ничего не может быть гарантированным, если не подписаны все контракты. Но мне известно, что стороны пришли к соглашению. Остались лишь формальности. Бой против Серроне скоро официально объявят. Рад, что Конор возвращается», — приводит слова Каваны ESPN.

Последний на данный момент бой Макгрегор провёл в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, где проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову удушающим приёмом в четвёртом раунде.

Ранее Уайт прокомментировал ход переговоров о поединке Макгрегора с Серроне