Бестемьянова — о Тутберидзе: она работает так, чтобы был результат

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова дала оценку методам работы тренера Этери Тутберидзе.

«Вот они, результаты. Значит, она делает всё правильно. Продержать спортсмена как можно дольше — это не её задача, она воспитывает чемпионов. Знаете пословицу: лес рубят — щепки летят. К сожалению, так и происходит. Это большой спорт, ничего не поделаешь. Этери Георгиевна немного кокетничает, когда говорит, что работает жёстко. Она работает так, чтобы был результат. И она абсолютно сознательно так делает. И мы, и весь мир ей аплодирует. 11-летние спортсмены прыгают четверные… Когда такое было?» — цитирует Бестемьянову НСН.

Ранее Роднина заявила, что жёсткие методы работы Тутберидзе являются необходимостью.