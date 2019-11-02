Бестемьянова — о Тутберидзе: она работает так, чтобы был результат

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова дала оценку методам работы тренера Этери Тутберидзе.
Бестемьянова — о Тутберидзе: она работает так, чтобы был результат
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Вот они, результаты. Значит, она делает всё правильно. Продержать спортсмена как можно дольше — это не её задача, она воспитывает чемпионов. Знаете пословицу: лес рубят — щепки летят. К сожалению, так и происходит. Это большой спорт, ничего не поделаешь. Этери Георгиевна немного кокетничает, когда говорит, что работает жёстко. Она работает так, чтобы был результат. И она абсолютно сознательно так делает. И мы, и весь мир ей аплодирует. 11-летние спортсмены прыгают четверные… Когда такое было?» — цитирует Бестемьянову НСН.

Ранее Роднина заявила, что жёсткие методы работы Тутберидзе являются необходимостью.

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