Роднина считает, что жёсткие методы работы Тутберидзе являются необходимостью

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Трёхкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что жёсткие методы работы Этери Тутберидзе являются не проблемой, а необходимостью.
Роднина считает, что жёсткие методы работы Тутберидзе являются необходимостью
  • РИА Новости

«Фигурное катание — это один из самых травматичных видов спорта. Если выполнять сложные элементы не слишком внимательно, можно получить травму. Люди часто не понимают этого и за определённой жёсткостью видят проблему. Когда вы идёте на большой результат, то должны быть другая работа и другая отдача. Всё в одной обёртке не бывает: и результат, и добрый тренер. Для достижения результата дети работают больше, чем взрослые. Уметь концентрировать внимание и вести на результат — это большое тренерское искусство», — цитирует Роднину НСН.

Ранее Тарасова заявила, что запрет на четверные прыжки в короткой программе тормозит прогресс фигуристок.

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