Тарасова считает, что запрет на четверные прыжки в короткой программе тормозит прогресс фигуристок

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила мнение, что правила Международного союза конькобежцев (ISU), запрещающие четверные прыжки в женском одиночном катании, тормозят развитие фигуристов.
Тарасова считает, что запрет на четверные прыжки в короткой программе тормозит прогресс фигуристок
  • РИА Новости

«Четверные прыжки в короткой программе запрещены, причём непонятно почему. Это невыгодно для развития фигурного катания. Девочки из группы Этери Тутберидзе опережают время, почему им нужно стоять на месте? Чтобы в короткой программе их укусили?» — цитирует Тарасову ТАСС.

На данный момент две россиянки исполняют на соревнованиях прыжки в четыре оборота — Александра Трусова и Анна Щербакова.

Ранее в ФФККР объяснили оценки Загитовой на этапе Гран-при во Франции.

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