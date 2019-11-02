Тарасова считает, что запрет на четверные прыжки в короткой программе тормозит прогресс фигуристок
- РИА Новости
«Четверные прыжки в короткой программе запрещены, причём непонятно почему. Это невыгодно для развития фигурного катания. Девочки из группы Этери Тутберидзе опережают время, почему им нужно стоять на месте? Чтобы в короткой программе их укусили?» — цитирует Тарасову ТАСС.
На данный момент две россиянки исполняют на соревнованиях прыжки в четыре оборота — Александра Трусова и Анна Щербакова.
Ранее в ФФККР объяснили оценки Загитовой на этапе Гран-при во Франции.