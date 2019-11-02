В ФФККР объяснили оценки Загитовой на этапе Гран-при во Франции

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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) рассказали, за что с действующей чемпионки мира Алины Загитовой сняли балл.
В ФФККР объяснили оценки Загитовой на этапе Гран-при во Франции
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

Как сообщает официальный сайт ФФККР, у Загитовой сняли балл из-за того, что после финальной позы она опустила руку. Это было засчитано как движение. Загитова начала с каскада тройной лутц + тройной ритбергер, на котором судьи поставили недокрут на втором прыжке и неправильное ребро на лутце. Все остальные элементы — двойной аксель и тройной флип, вращения, дорожка были 4-го уровня.

Загитова заняла второе место в короткой программе на этапе Гран-при во Франции, уступив соотечественнице Алёне Косторной.

Ранее американский журналист восхитился катанием Косторной.

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