В ФФККР объяснили оценки Загитовой на этапе Гран-при во Франции
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- © Raniero Corbelletti/AFLO
Как сообщает официальный сайт ФФККР, у Загитовой сняли балл из-за того, что после финальной позы она опустила руку. Это было засчитано как движение. Загитова начала с каскада тройной лутц + тройной ритбергер, на котором судьи поставили недокрут на втором прыжке и неправильное ребро на лутце. Все остальные элементы — двойной аксель и тройной флип, вращения, дорожка были 4-го уровня.
Загитова заняла второе место в короткой программе на этапе Гран-при во Франции, уступив соотечественнице Алёне Косторной.
Ранее американский журналист восхитился катанием Косторной.