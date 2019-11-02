Дюрант признался, что конфликт с Грином повлиял на его решение уйти из «Голден Стэйт»

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант рассказал, что его конфликт с форвардом Дреймондом Грином повлиял на его решение об уходе из «Голден Стэйт Уорриорз» .

«Немного появлиял, конечно. Когда твой партнёр разговаривает с тобой подобным образом, начинаешь задумываться. Повлиял, не стану врать», — приводит слова Дюранта ESPN.

Он отметил, что тем не менее, конфликт с одноклубником не стал определяющим в его решении об уходе из коллектива, а скорее был лишь одним из факторов.

«Дрэймонд знал, что пересёк черту. Как мужчины, мы обсудили эту ситуацию, все в команде хотели поскорее оставить это в прошлом, потому что мы хотели побеждать. Мы оба проходили через это по-своему и всё же нашли общий язык», — добавил двукратный MVP финалов НБА.

Серьёзная перепалка между Дюрантом и Грином случилась в ноябре 2018 года. Тогда руководство «Уорриорз» отстранило Грина на один матч.

Летом 2019 года Дюрант в качестве свободного агента покинул «Голден Стэйт» и подписал контракт с «Бруклиниом».

Ранее сообщалось, что Эмбиид и Таунс дисквалифицированы на два матча НБА за драку.