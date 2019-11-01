Эмбиид и Таунс дисквалифицированы на два матча НБА за драку

Короткая ссылка
Центровые Джоэл Эмбиид и Карл-Энтони Таунс, устроившие драку во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Миннесота Тимбервулвз», дисквалифицированы на две игры.
Эмбиид и Таунс дисквалифицированы на два матча НБА за драку
  • Reuters

Как сообщает ESPN, такое решение принял дисциплинарный комитет лиги, рассмотрев данный инцидент.

Драка произошла в концовке третьей четверти. Игрокам и тренерам обеих команд пришлось растаскивать устроивших потасовку одноклубников. За такое поведение Эмбиид и Таунс были удалены с площадки.

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 117:95 в пользу хозяев площадки.

Ранее сообщалось, что Стефен Карри выбыл минимум на три месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить