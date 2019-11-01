Эмбиид и Таунс дисквалифицированы на два матча НБА за драку
- Reuters
Как сообщает ESPN, такое решение принял дисциплинарный комитет лиги, рассмотрев данный инцидент.
Драка произошла в концовке третьей четверти. Игрокам и тренерам обеих команд пришлось растаскивать устроивших потасовку одноклубников. За такое поведение Эмбиид и Таунс были удалены с площадки.
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 117:95 в пользу хозяев площадки.
Ранее сообщалось, что Стефен Карри выбыл минимум на три месяца.