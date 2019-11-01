Звезда «Голден Стэйт» Карри выбыл минимум на три месяца
- Reuters
Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам углублённого обследования была установлена необходимость проведения операции на повреждённой правой руке 31-летнего баскетболиста.
Ожидается, что он сумеет полностью восстановиться.
Отмечается, что через три месяца Карри пройдёт повторное обследование, которое установит его готовность вернуться на площадку.
31-летний Карри, являющийся двукратным чемпионом НБА и двукратным — MVP лиги, получил перелом руки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», неудачно приземлившись на паркет в борьбе с центровым Ароном Бэйнсом.
Ранее владелец «Голден Стэйт» заявил, что команда не будет «сливать» сезон из-за травмы Карри.