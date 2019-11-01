Звезда «Голден Стэйт» Карри выбыл минимум на три месяца

Звёздный разыгрывающий защитник клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри выбыл из строя минимум на три месяца из-за перелома руки.

Как сообщает пресс-служба клуба, по итогам углублённого обследования была установлена необходимость проведения операции на повреждённой правой руке 31-летнего баскетболиста.

Ожидается, что он сумеет полностью восстановиться.

Отмечается, что через три месяца Карри пройдёт повторное обследование, которое установит его готовность вернуться на площадку.

31-летний Карри, являющийся двукратным чемпионом НБА и двукратным — MVP лиги, получил перелом руки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», неудачно приземлившись на паркет в борьбе с центровым Ароном Бэйнсом.

Ранее владелец «Голден Стэйт» заявил, что команда не будет «сливать» сезон из-за травмы Карри.