Владелец «Голден Стэйт» заявил, что команда не будет «сливать» сезон из-за травмы Карри
- Reuters
«Такой подход полностью противоречит всему, за что стою я и мы все. Мы будем биться до конца. Мы будем развивать молодёжь. Будем учиться побеждать. Нельзя стать лучше, пытаясь проигрывать», — приводит слова Лэйкоба ESPN.
Он отметил, что «Голден Стэйт» всегда нацелен на победы.
«И мы будем побеждать. Возможно, на пути будут возникать трудности. Но мы никогда не примем пораженческий подход», — добавил владелец клуба.
«Голден Стэйт» на весь сезон остался без Клэя Томпсона, восстанавливающегося после разрыва крестообразных связок. Также пока на неопределённый срок выбыл Стефен Карри, сломавший левую руку, а форвард Кевин Дюрант, получивший тяжёлую травму в финале прошлого сезона, на правах свободного агента перешёл в «Бруклин Нетс».
На старте сезона-2019/20 «Уорриорз» проиграли три из четырёх матчей.
Ранее сообщалось, что Стив Керр прокомментировал травму Карри.