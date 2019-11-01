Владелец «Голден Стэйт» заявил, что команда не будет «сливать» сезон из-за травмы Карри

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Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб заявил о том, что команда не будет «сливать» текущий сезон из-за неудачного старта и травм ряда ключевых игроков.
Владелец «Голден Стэйт» заявил, что команда не будет «сливать» сезон из-за травмы Карри
  • Reuters

«Такой подход полностью противоречит всему, за что стою я и мы все. Мы будем биться до конца. Мы будем развивать молодёжь. Будем учиться побеждать. Нельзя стать лучше, пытаясь проигрывать», — приводит слова Лэйкоба ESPN.

Он отметил, что «Голден Стэйт» всегда нацелен на победы.

«И мы будем побеждать. Возможно, на пути будут возникать трудности. Но мы никогда не примем пораженческий подход», — добавил владелец клуба.

«Голден Стэйт» на весь сезон остался без Клэя Томпсона, восстанавливающегося после разрыва крестообразных связок. Также пока на неопределённый срок выбыл Стефен Карри, сломавший левую руку, а форвард Кевин Дюрант, получивший тяжёлую травму в финале прошлого сезона, на правах свободного агента перешёл в «Бруклин Нетс».

На старте сезона-2019/20 «Уорриорз» проиграли три из четырёх матчей.

Ранее сообщалось, что Стив Керр прокомментировал травму Карри.

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