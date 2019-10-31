Керр: травма Карри сильно всё осложняет для «Голден Стэйт»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал травму разыгрывающего защитника Стефена Карри.

«Очень непростое начало сезона для «Уорриорз» во многих смыслах. Мы пытаемся адаптироваться. Травма Карри сильно всё осложняет. Мы оценим ситуацию и после этого будем двигаться дальше», — приводит слова Керра ESPN.

31-летний Карри получил перелом руки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», неудачно приземлившись на паркет в борьбе с центровым Ароном Бэйнсом.

Ранее Керр рассказал о шансах Томпсона сыграть в нынешнем сезоне НБА.