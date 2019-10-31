Керр: травма Карри сильно всё осложняет для «Голден Стэйт»

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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал травму разыгрывающего защитника Стефена Карри.
Керр: травма Карри сильно всё осложняет для «Голден Стэйт»
  • © Javier Rojas/Pi
  • globallookpress.com

«Очень непростое начало сезона для «Уорриорз» во многих смыслах. Мы пытаемся адаптироваться. Травма Карри сильно всё осложняет. Мы оценим ситуацию и после этого будем двигаться дальше», — приводит слова Керра ESPN.

31-летний Карри получил перелом руки в третьей четверти матча регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз», неудачно приземлившись на паркет в борьбе с центровым Ароном Бэйнсом.

Ранее Керр рассказал о шансах Томпсона сыграть в нынешнем сезоне НБА.

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