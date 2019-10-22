Тренер «Голден Стэйт» рассказал о шансах Томпсона сыграть в предстоящем сезоне НБА

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о шансах защитника Клэя Томпсона сыграть в предстоящем сезоне.

«Маловероятно, что Клэй сыграет в этом сезоне. Мы должны это понимать. Нужно трезво оценивать ситуацию. Как правило, разрыв передней крестообразной связки для баскетболиста означает реабилитацию в течение целого года. В случае с Клэем это пропуск сезона», — приводит слова Керра ESPN.

Он отметил, что теперь молодые игроки «Уорриорз» должны быть готовы взять на себя роль Томпсона на площадке.

«Когда он вернётся, надеюсь, они уже будут игроками ротации и ценными членами команды плей-офф», — добавил специалист.

29-летний Томпсон был выбран «Уорриорз» на драфте НБА 2011 года. В среднем за карьеру он набирает 19,5 очка, выполняет 3,5 подбора, 2,3 передачи и 0,5 блокшота за матч. В шестой игре финала НБА «Торонто Рэпторс» он получил разрыв крестообразной связки левого колена.

Ранее сообщалось, что Зайон Уильямсон пропустит до двух месяцев из-за травмы.