Первый номер драфта НБА Уильямсон пропустит до двух месяцев из-за травмы
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Как сообщает официальный сайт «Нью-Орлеана», форвард команды Зайон Уильямсон перенёс артроскопическую операцию в связи с разрывом мениска правого колена. Игрок выбыл на срок от шести до восьми недель.
Зайон Уильямсон был выбран на драфте НБА-2019 под общим первым номером. В прошлом сезоне игрок стал лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду колледжа Дьюк.
Ранее сообщалось, что первый номер драфта НБА-2019 может пропустить старт сезона из-за травмы.