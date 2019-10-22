Первый номер драфта НБА Уильямсон пропустит до двух месяцев из-за травмы

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон перенёс операцию и выбыл на срок до восьми недель.

Как сообщает официальный сайт «Нью-Орлеана», форвард команды Зайон Уильямсон перенёс артроскопическую операцию в связи с разрывом мениска правого колена. Игрок выбыл на срок от шести до восьми недель.

Зайон Уильямсон был выбран на драфте НБА-2019 под общим первым номером. В прошлом сезоне игрок стал лучшим игроком Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), выступая за команду колледжа Дьюк.

Ранее сообщалось, что первый номер драфта НБА-2019 может пропустить старт сезона из-за травмы.