Первый номер драфта НБА-2019 может пропустить старт сезона из-за травмы

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рискует пропустить старт сезона из-за повреждения.

Как сообщил ESPN Эдриан Воджнаровски, вероятность серьёзной травмы у первого номера драфта-2019 исключена, однако ожидается, что он пропустит несколько недель на старте сезона.

Это уже не первое повреждение 19-летнего форварда по ходу предсезонной подготовки, потому в «Пеликанс» с большой осторожностью относятся к процессу восстановления игрока.

Первый матч сезона «Нью-Орлеан» проведёт 22 октября с действующим чемпионом НБА «Торонто Рэпторс».

Ранее сообщалось, что Харден высказался о конфликте между НБА и Китаем.