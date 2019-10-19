Первый номер драфта НБА-2019 может пропустить старт сезона из-за травмы
- Reuters
Как сообщил ESPN Эдриан Воджнаровски, вероятность серьёзной травмы у первого номера драфта-2019 исключена, однако ожидается, что он пропустит несколько недель на старте сезона.
Это уже не первое повреждение 19-летнего форварда по ходу предсезонной подготовки, потому в «Пеликанс» с большой осторожностью относятся к процессу восстановления игрока.
Первый матч сезона «Нью-Орлеан» проведёт 22 октября с действующим чемпионом НБА «Торонто Рэпторс».
Ранее сообщалось, что Харден высказался о конфликте между НБА и Китаем.