Харден высказался о конфликте между НБА и Китаем
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«Я остаюсь в стороне от этого. Концентрируюсь на командной ситуации, стараюсь стать лучше», — приводит слова Хардена Sportando.
Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч фарм-команд «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс» — «Рио-Гранде» и «Техаса» — из-за твита Мори, поддержавшего протесты в Гонконге. Вскоре после этого китайское телевидение отменило показы матчей НБА.
Ранее сообщалось, что китайский производитель спорттоваров приостановил переговоры с НБА.