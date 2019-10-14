Харден высказался о конфликте между НБА и Китаем

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Звёздный защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден высказал мнение о конфликте между Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) и Китаем. Он разгорелся после твита генменеджера команды Дэрила Мори.
Харден высказался о конфликте между НБА и Китаем
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

«Я остаюсь в стороне от этого. Концентрируюсь на командной ситуации, стараюсь стать лучше», — приводит слова Хардена Sportando.

Ассоциация баскетбола Китая отменила выставочный матч фарм-команд «Хьюстон Рокетс» и «Даллас Маверикс» — «Рио-Гранде» и «Техаса» — из-за твита Мори, поддержавшего протесты в Гонконге. Вскоре после этого китайское телевидение отменило показы матчей НБА.

Ранее сообщалось, что китайский производитель спорттоваров приостановил переговоры с НБА.

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