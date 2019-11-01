ЦСКА победил «Зенит» в матче баскетбольной Евролиги
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 87:70 в пользу гостей.
В составе ЦСКА 16 очков набрал Майк Джеймс. Ещё 14 очков команде принёс Йоханнес Фойгтман. По 13 очков в свой актив записали Дэрран Хиллиард и Никита Курбанов.
За «Зенит» 20 очков набрал Густаво Айон. 14 очков в активе Остина Холлинса. Ещё 14 очков набрал Уилл Томас.
В седьмом туре ЦСКА 8 ноября на выезде сыграет с французским АСВЕЛом, а «Зенит» 7 ноября на своей площадке примет подмосковные «Химки».
Ранее сообщалось, что «Химки» уступили «Црвене Звезде» в матче Евролиги.