Загитова оценила свой прокат в короткой программе на этапе Гран-при во Франции

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Россиянка Алина Загитова прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Загитова оценила свой прокат в короткой программе на этапе Гран-при во Франции
  • РИА Новости

«Можно и лучше было, оцениваю этот прокат как рабочий. Есть ещё над чем работать, но главное, что я вышла и каталась с удовольствием, спокойно и без мандража, я подросла в психологическом плане и знаю, что нужно делать. И я рада, что мне удалось передать эмоции в короткой программе», — приводит слова Загитовой ТАСС.

По итогам своего проката чемпионка Олимпиады-2018 набрала 74,24 балла, тем самым заняв второе место. 

Произвольную программу фигуристки представят 2 ноября.

Ранее Алёна Косторная заявила, что недовольна оценками за короткую программу на этапе Гран-при во Франции.

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