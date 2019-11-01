Косторная недовольна оценками за короткую программу на этапе Гран-при во Франции

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Россиянка Алёна Косторная прокомментировала своё выступление в короткой программе на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
Косторная недовольна оценками за короткую программу на этапе Гран-при во Франции
  • Reuters

«Немного обидно из-за оценок. Были ошибки, которые не видны зрительскому глазу, не получилось — значит, надо двигаться дальше. Впереди произвольная программа, мой образ в ней мне больше нравится, я более чётко могу в ней выразить себя», — приводит слова Косторной ТАСС.

Судьи оценили выступление 16-летней россиянки в короткой программе в 76,55 балла, что позволило ей занять первое место. Произвольную программу спортсменки представят 2 ноября.

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