«Авангард» прервал серию из трёх поражений в КХЛ, обыграв «Амур»
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Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.
В составе «Амура» отличились Павел Турбин и Александр Горшков.
Победу «Авангарду» принесли шайбы Тейлора Бека, Кирилла Семёнова и Сергея Широкова.
В параллельном матче «Сочи» благодаря хет-трику Роберта Росена на своём льду обыграл минское «Динамо» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что минское «Динамо» проиграло десятый матч подряд в КХЛ, уступив «Металлургу».