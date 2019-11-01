«Авангард» прервал серию из трёх поражений в КХЛ, обыграв «Амур»

Омский «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В составе «Амура» отличились Павел Турбин и Александр Горшков.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Тейлора Бека, Кирилла Семёнова и Сергея Широкова.

В параллельном матче «Сочи» благодаря хет-трику Роберта Росена на своём льду обыграл минское «Динамо» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что минское «Динамо» проиграло десятый матч подряд в КХЛ, уступив «Металлургу».