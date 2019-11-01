Минское «Динамо» проиграло десятый матч подряд в КХЛ, уступив «Металлургу»

Минское «Динамо» потерпело поражение от магнитогорского «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время за «Динамо», проигравшее в 10-м матче подряд, забили Дрю Шор и Евгений Ковыршин. В составе «Металлурга» отличились Алексей Береглазов и Деннис Расмуссен. В овертайме победную шайбу забросил Андрей Локтионов. Для магнитогорской команды это шестая победа в семи последних матчах.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.