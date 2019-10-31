«Спартак» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Встреча, проходившая на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счётом 3:2 (Б).
В составе «Спартака» забрасывали Дмитрий Вишневский и Александр Хохлачёв. Решающий буллит забросил Каспарс Даугавиньш. У «Северстали» отличились Даниил Вовченко, Владислав Провольнев.
«Спартак» одержал шестую победу подряд. «Северсталь», напротив, проиграла шестую встречу подряд.
Ранее сообщалось, что ХК «Динамо» победил «Салавата Юлаева» в матче КХЛ.