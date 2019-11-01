Фанаты признали Головина лучшим игроком «Монако» в матче с «Марселем»

Пресс-служба футбольного клуба «Монако» объявила итоги голосования болельщиков за лучшего игрока матча 1/16 финала Кубка французской лиги с «Марселем».

По итогам голосования Головина выбрали 39% болельщиков. Жан-Кевин Огустен и Рубен Агилар, голы которых принесли «Монако» победу, набрали соответственно 28 и 22%. Головин начал встречу на скамейке запасных, но вышел на 14-й минуте, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса, результативными действиями не отличился.

23-летний российский хабвек в третий раз в текущем сезоне был признан лучшим игроком встречи. Прежде фанаты отметили его за выступления в играх Лиги 1 с «Нимом» и «Ниццей».

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет арендовать футболиста «Монако».