«Монако» с Головиным обыграл «Марсель» и вышел в 1/8 финала Кубка французской лиги

«Монако» одержал победу над «Марселем» в матче 1/16 финала Кубка французской лиги.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Монако» принесли голы Жана-Кевина Огустена и Рубена Агилара, отличившихся на 25-й и 40-й минутах.

Автогол в активе голкипера монегасков Бенжамена Лекома.

Российский хавбек Александр Головин вышел на поле уже на 13-й минуте, заменив получившего травму Сеска Фабрегаса.

Победа вывела «Монако» в 1/8 финала, а «Марсель» завершил выступление в турнире.

В других матчах игрового дня «Ницца» проиграла «Ле-Ману» (2:3), «Нант» разгромил «Париж» (8:0), «Брест» взял верх над «Метцем» (1:1 (4:3 — по пенальти)), «Реймс» обыграл «Бур-ан-Бресс» (2:1), «Монпелье» победил «Нанси» (3:2), «Анже» уступил «Амьену» (2:3), а «Тулуза» обыграла «Ньор» (2:1).

Ранее сообщалось, что Леонид Слуцкий покинет «Витесс» по окончании сезона.