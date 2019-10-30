СМИ: Слуцкий покинет «Витесс» по окончании сезона

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Главный тренер голландского «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий покинет клуб и сможет возглавить «Монако».
СМИ: Слуцкий покинет «Витесс» по окончании сезона
  • РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, специалист отказался продлевать контракт с «Витессом», так как хочет развивать свои тренерские навыки на более высоком уровне.

При этом вместе со Слуцким «Витесс» покинет его тренерский штаб, в который входят братья Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский.

Отмечается, что одной из команд, которую может возглавить Слуцкий, является «Монако» российского олигарха Дмитрия Рыболовлева. Тренер уже встречался с представителями коллектива, выступающего во французской Лиге 1.

Российский специалист тренирует «Витесс» с 2018 года.

Ранее сообщалось, что экс-футболист ЦСКА Кейсуке Хонда будет тренироваться с «Витессом» Леонида Слуцкого.

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