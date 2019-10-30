Экс-футболист ЦСКА Хонда будет тренироваться с «Витессом» Слуцкого
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«С завтрашнего дня присоединяюсь к тренировкам с «Витессом». Спасибо клубу. Чувствую себя так же, как и 12 лет назад на просмотре», — написал Хонда в своём Twitter.
Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год, после чего перешёл в итальянский «Милан». После ухода из россонери в 2017 году он также играл за мексиканскую «Пачуку» и австралийский «Мельбурн Виктори».
Хонда также является главным тренером сборной Камбоджи.
Ранее «Витесс» Слуцкого обыграл «Де Графсхап» и вышел во второй раунд Кубка Нидерландов.