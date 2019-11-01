СМИ: Боец UFC отказался от боя ради поисков пропавшей дочери
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Об этом сообщает MMA Fighting.
25 октября стало известно, что у 36-летнего Харриса пропала его 19-летняя приёмная дочь. Спустя два дня была обнаружена её машина, а 1 ноября полиция объявила, что, предположительно, девушка подверглась нападению.
Турнир UFC on ESPN 7 запланирован на 7 декабря. Поединок Харрис с Алистаром Оверимом должен был стать центральным боем вечера.
Ранее тренер Макгрегора заявил о достижении договорённости по бою Конора с Серроне.