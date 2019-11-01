СМИ: Боец UFC отказался от боя ради поисков пропавшей дочери

Американский боец Уолт Харрис снялся с турнира UFC on ESPN 7 ради поиска пропавшей без вести дочери.

Об этом сообщает MMA Fighting.

25 октября стало известно, что у 36-летнего Харриса пропала его 19-летняя приёмная дочь. Спустя два дня была обнаружена её машина, а 1 ноября полиция объявила, что, предположительно, девушка подверглась нападению.

Турнир UFC on ESPN 7 запланирован на 7 декабря. Поединок Харрис с Алистаром Оверимом должен был стать центральным боем вечера.

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