СМИ: Боец UFC отказался от боя ради поисков пропавшей дочери

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Американский боец Уолт Харрис снялся с турнира UFC on ESPN 7 ради поиска пропавшей без вести дочери.
СМИ: Боец UFC отказался от боя ради поисков пропавшей дочери
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Об этом сообщает MMA Fighting.

25 октября стало известно, что у 36-летнего Харриса пропала его 19-летняя приёмная дочь. Спустя два дня была обнаружена её машина, а 1 ноября полиция объявила, что, предположительно, девушка подверглась нападению.

Турнир UFC on ESPN 7 запланирован на 7 декабря. Поединок Харрис с Алистаром Оверимом должен был стать центральным боем вечера.

Ранее тренер Макгрегора заявил о достижении договорённости по бою Конора с Серроне.

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