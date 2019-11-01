Поветкин считает, что бой с Хантером получится интересным

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Майклом Хантером в Саудовской Аравии.

«До поединка с Хьюи Фьюри я почти год не выходил на ринг, восстанавливался после операции на локтях, поэтому я очень рад, что смогу провести ещё один бой в этом году. Хантер сильный, хороший боксёр, высоко стоит в рейтингах. Думаю, будет хороший, интересный бой», — приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

Поединок Поветкина и Хантера пройдёт 7 декабря в рамках боксёрского вечера, главным боем которого станет реванш между мексиканцем Энди Руисом и британцем Энтони Джошуа.

Ранее Андрей Рябинский объяснил, почему бой Поветкина и Хантера пройдёт в Саудовской Аравии.