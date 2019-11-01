Рябинский объяснил, почему бой Поветкина и Хантера пройдёт в Саудовской Аравии
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«Это выход на новый рынок. Посмотрим, как всё получится. С точки зрения бизнеса Саудовская Аравия — новое денежное место», — цитирует промоутера РБК.
Он отметил, что Саудовская Аравия заинтересована в проведении соревнований подобного уровня, а организацию боя в этой стране он назвал «бизнесовой историей».
«Не будем скрывать, что там много денег. Это значит, что крупные мероприятия могут проводиться и быть интересными для нас и организаторов в целом», — сказал Рябинский.
Бой пройдёт 7 декабря в Эр-Рияде.
Ранее боксёр Тайсон Фьюри подтвердил, что 22 февраля проведёт бой с Деонтеем Уайлдером.