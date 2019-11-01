Ковалёв: я не стану гнаться за нокаутом в бою с Альваресом

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Чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв рассказал о своём настрое на предстоящий поединок с обладателем поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом.
Ковалёв: я не стану гнаться за нокаутом в бою с Альваресом
  • @sergeykrusherkovalev
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«Я отдам всего себя на 100%. Мне не нужен нокаут, я не стану гнаться за ним. Когда настраиваешься на нокаут, неизбежно теряешь в технике. Меня не волнуют судьи, потому что судьи — это судьи. Они примут своё решение, но мне важно то, что фанаты будут знать, кто победил», — приводит слова Ковалёва BoxingNews24.

Поединок Ковалёв — Альварес состоится 2 ноября в США.

В активе 29-летнего мексиканца 52 победы, одно поражение и две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалёва 34 победы, три поражения и она ничья.

Ранее тренер Ковалёва высказал мнение, что судьи настроены отдать победу Альваресу.

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