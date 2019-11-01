Экс-тренер «Ахмата» Рахимов заявил, что разочаровался в Адиеве

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Бывший главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов ответил на критику на старте сезона со стороны экс-наставника «Анжи» Магомеда Адиева.
Экс-тренер «Ахмата» Рахимов заявил, что разочаровался в Адиеве
  • РИА Новости

«Адиев говорил, что команде не хватало огня? Нет, он во многом ошибается. Может, со стороны старался разжечь этот огонь?» — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Он также выразил мнение, что последние интервью Адиева ничего не вызывают, кроме смеха. По его словам, Адиев не рассказал правду о своём уходе из штаба Игоря Шалимова.

«Я в Адиеве разочаровался. Человек проявил себя не с той стороны, с которой нужно. А как он матчи «Ахмата» на телевидении разбирал? Дескать, схема не та, игроков не так используют... Я слушал и думал: надо было в своих командах футболистов грамотно расставлять», — сказал Рахимов.

В настоящее время главным тренером «Ахмата» является Шалимов, сменивший Рахимова по ходу сезона. Адиев был назначен помощником Шалимова, но покинул должность через 10 дней после вступления в неё.

Ранее Адиев объяснил свой уход из «Ахмата».

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