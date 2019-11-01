Чалов вызван в молодёжную сборную России на матчи с Латвией и Сербией

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Стал известен состав молодёжной сборной России по футболу на матчи квалификации Евро-2021 с Латвией и Сербией.
Чалов вызван в молодёжную сборную России на матчи с Латвией и Сербией
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного Союза (РФС), состав молодёжной команды выглядит следующим образом.

Вратари: Денис Адамов, Матвей Сафонов (оба — «Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав», Чехия), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин»), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»).

Полузащитники: Артём Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба — «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»).

Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»).

Россияне 15 ноября сыграют с Латвией в Ростове-на-Дону, а 19 ноября — в Нише с командой Сербии.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная России хочет провести четыре контрольных матча перед Евро-2020.

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